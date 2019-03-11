«Власти не блокируют Рунет, а защищают»

Законопроект о Рунете не направлен на ограничения и цензуру, наоборот, он должен гарантировать беспрепятственную работу в случае внешних атак. Так считают в российском руководстве.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, документ должен обеспечить функционирование российского сегмента в случае «потенциальных агрессивных действий в киберпространстве» по отношению к России.
Так, в самом проекте прямо говорится о Стратегии национальной кибербезопасности США.
«В плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета», — подчеркнул Песков, имея в виду участников манифестаций, состоявшихся в воскресенье.
Митинги за свободу интернета состоялись в Москве, Петербурге, Воронеже и Хабаровске. Активисты уверены, что российское руководство собирается пойти по пути Китая, получив полный контроль над сегментом интернета.
Одно из ключевых положений законопроекта — минимизация передачи за рубеж данных, которыми обмениваются абоненты в России.
Владельцев автономных систем обяжут пользоваться правилами маршрутизации, установленными Роскомнадзором — чтобы эта организация смогла взять на себя централизованное управление сетью в случае угрозы.
А владельцев трансграничной инфраструктуры обяжут устанавливать технические средства фильтрации и блокировки, предоставленные тем же Роскомнадзором.