«Власти не блокируют Рунет, а защищают»

Законопроект о Рунете не направлен на ограничения и цензуру, наоборот, он должен гарантировать беспрепятственную работу в случае внешних атак. Так считают в российском руководстве.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, документ должен обеспечить функционирование российского сегмента в случае «потенциальных агрессивных действий в киберпространстве» по отношению к России.

Так, в самом проекте прямо говорится о Стратегии национальной кибербезопасности США.

«В плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета», — подчеркнул Песков, имея в виду участников манифестаций, состоявшихся в воскресенье.

Митинги за свободу интернета состоялись в Москве, Петербурге, Воронеже и Хабаровске. Активисты уверены, что российское руководство собирается пойти по пути Китая, получив полный контроль над сегментом интернета.

Одно из ключевых положений законопроекта — минимизация передачи за рубеж данных, которыми обмениваются абоненты в России.

Владельцев автономных систем обяжут пользоваться правилами маршрутизации, установленными Роскомнадзором — чтобы эта организация смогла взять на себя централизованное управление сетью в случае угрозы.

А владельцев трансграничной инфраструктуры обяжут устанавливать технические средства фильтрации и блокировки, предоставленные тем же Роскомнадзором.