Демонстранты заблокировали деловой квартал Парижа

В Париже сотни активистов по защите окружающей среды заблокировали вход в офисные здания в деловом квартале La défense ("Ля дефанс") , в результате чего сотрудники финансового конгломерата Societe Generale, государственной энергогенерирующей комнпаии EDF и нефтегазовой компании Total не смогли попасть на работу. Главный организатор акции гражданского неповиновения движение Greenpeace называет эти компании движущим фактором глобального потепления.

"Наши действия должны повлиять на Societe Generale, можно тратить миллионы не на ископаемые источники энергии, а на возобновляемые", — говорит участник демонстрации.

Действия активистов не нашли поддержки у остановленных у входа работников. Сотрудник Societe Generale говорит: "Для меня это — захват заложников, это всё, что я могу сказать. Что мы можем сделать? Я хочу войти в здание, я пришёл на работу, но нас загнали в угол и мы ничего не можем сделать".

Манифестация прошла в рамках серии акций движения "Бунта вымирающих". Помимо Greenpeace, в её организации приняли участие движения ANV-COP21 и les Amis de la Terre. Они заявляют, что эта акция гражданского неповиновения, направленная на защиту климата, стала самой массовой в истории Франции.

Демонстранты также выступили против политики президента Эммануэля Макрона и правительства Франции. В ответ министр экологических преобразования Франции Франсуа де Рюжи заявил, что в демонстрации приняли участие радикально настроенные активисты, которые ошиблись в выборе врага.