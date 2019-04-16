Битва за полуфинал Лиги чемпионов

Уле Гуннар Сульшер в 1999 году принес победу "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

И вот, снова на "Камп Ноу", норвежец попытается вывести свою команду уже в качестве тренера в полуфинальную стадию турнира.

В первом четвертьфинальном матче в Манчестере сильнее оказалась Барселона. Единственный мяч на 12-й минуте в свои ворота забил защитник "красных дьяволов" Люк Шоу.

"Конечно, победа над ПСЖ в 1/8 финала должна воодушевить игроков, тогда мы показали, что в наших силах изменить ход событий", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер.

Со схожими эмоциями к решающему четвертьфинальному матчу подходит и "Барселона", не без труда одолевшая итальянскую "Рому" в предыдущем раунде соревнований.

Тогда римский клуб после первого матча был одной ногой в четвертьфинале, победив дома 3:0, но каталонцы смогли вырвать победу в ответном матче и по сумме двух встреч вышли в следующую стадию плей-офф.

"Больше всего я опасаюсь боевого духа соперника, мощи и скорости игроков. Если дать им пространство, они им воспользуются. Они очень точны и сильны", – заявил на пресс-конференции наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

В другом матче туринский "Ювентус" принимает "Аякс". В первой встрече на "Амстердам Арене" победитель не был выявлен. Игра завершилась ничьей 1:1.

В конце первого тайма туринцы вышли вперед, благодаря голу Криштиану Роналду, но не надолго, в начале второго тайма полузащитник "Аякса" Давид Нерес сравнял счет.