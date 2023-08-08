Афины: в результате драки футбольных фанатов погиб греческий блельщик

В столкновениях фанатов афинского клуба АЕК и загребского "Динамо" удары ножом получил 29-летний греческий болельщик. Мужчина скончался от ран.

Матч Лиги чемпионов в Афинах перенесли из-за массовой драки фанатов, в которой погиб греческий болельщик.

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29-летний мужчина скончался во вторник от полученных ножевых ранений. Столкновения произошли в понедельник вечером между фанатами афинского клуба АЕК и загребского "Динамо".

"Михаил, АЕК тебя не забудет. Убийцы и виновные должны понести наказание, которое послужит уроком", — говорится в заявлении клуба.

Решительно осудил инцидент и клуб "Динамо".

Как сообщается, в столкновения травмы получили восемь болельщиков. Греческая полиция заявила, что произвела 98 арестов, в основном хорватских фанатов.

Начато расследование обстоятельств произошедшего. В УЕФА заявили, что крайне сожалеют об инциденте в Афинах, повлекшем гибель человека, и сообщили, что матч будет отложен.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕК и загребским "Динамо" должен был состояться восьмого августа.