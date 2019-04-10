Лига чемпионов: четвертьфинальный бой

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, так и не забив ни одного гола. Единственный мяч в собственные ворота отправил игрок английской команды Люк Шоу, хотя сначала гол приписывали Луису Суаресу.

Капитану каталонцев Лионелю Месси в первом тайме разбили нос. Удар он получил от Криса Смоллинга. Но, несмотря на травму, аргентинец продолжил игру.

Reuters/Lee Smith

В противостоянии "Ювентуса" и "Аякса" так и не удалось выявить победителя. В конце первого тайма ворота голландцев поразил Криштиану Роналду. Но буквально через минуту нападающий "Аякса" Давид Нерес сравнял счет.

REUTERS/Wolfgang Rattay

Какие две команды пройдут в полуфинал – станет известно 16 апреля.