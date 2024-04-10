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Лига чемпионов: после угроз ИГИЛ безопасность на стадионах усилена

Охрана стадионов усилена после угроз ИГИЛ
Охрана стадионов усилена после угроз ИГИЛ Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Игры четвертьфинала Лиги чемпионов после угроз со стороны ИГИЛ проходят в условиях усиленных мер безопасности. После Лондона и Мадрида эстафету принимает Париж.

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После угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство" игры четвертьфинала Лиги чемпионов проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности. 

В Париже, где встречаются в среду ПСЖ и "Барселона", около стадиона "Парк де Пренс" стражи порядка эвакуировали припаркованные автомобили и установили бетонные блоки. Задействованы дополнительные силы полиции. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

Накануне во вторник аналогичные меры были предприняты и на лондонском "Эмирейтс", домашнем стадионе "Арсенала", который принимал мюнхенскую "Баварию". Полиция также призвала сограждан сохранять бдительность и сообщать в службу безопасности на стадионе о чём-либо подозрительном.

"Ну, я думаю, учитывая происходящие сейчас в мире события, мы можем ожидать многого. Это мое предположение", - говорит один из болельщиков.

В тот же день на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице стречались "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити". В преддверии матча министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала соблюдать спокойствие и сообщила, что для обеспечения безопасности задействовано более 2 000 полицейских и сотрудников Гражданской гвардии. Сегодня в Мадриде пройдет еще один матч - "Атлетико" примет дортмундскую "Боруссию".

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