Медвежонка назвали в честь футбольного клуба

Белого медвежонка, который родился зимой в берлинского зоопарке, назвали в честь футбольного клуба "Герта". В открытом вольере зоопарка маленькая Герта впервые появилась в середине марта. Это третий детеныш белой медведицы Тони, предыдущие двое медвежат погибли. Зоопарк получил 5300 заявок с именем. Футбольный клуб станет спонсором и будет помогать зоопарку заботиться о Герте. А пока малышка получила от сотрудников зоопарка большой синий мяч в подарок.