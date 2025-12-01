Число жертв наводнения в Индонезии превысило 500 человек

Власти Индонезии в понедельник сообщили о том, что число погибших в результате наводнений и оползней в стране возросло до 502 человек. Экстренные служюы продолжают предпринимать отчаянные усилия, чтобы добраться отрезанных стихией районов острова Суматра, который пострадал больше всего. Там тысячи людей остаются без еды, воды и лекарств.

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Улучшение погоды в выходные дни помогло спасателям извлечь из-под завалов больше тел. Но проведение операции затруднено нехваткой тяжёлой техники.

Судьба сотен людей до сих пор неизвестна.

"Число погибших, как полагают, будет расти, поскольку большое число людей до сих пор числится пропавшими без вести, до многих ещё не добрались", - сказал Сухарьянто, глава правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, который, как и многие индонезийцы, использует только одно имя.

Спасатели достают из-под завалов тело жертвы наводнения в Паданг Панджанге, Западная Суматра, Индонезия, понедельник, 1 декабря 2025 года. (AP Photo/Ali Nayaka) Ali Nayaka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Дороги в нескольких провинциях острова, известного своими густыми тропическими лесами, вулканами и горными хребтами, сильно повреждены, как и линии электропередачи. Грузы экстренной помощи пришлось доставлять самолётами. Мобильная связь и работа интернета восстановлены лишь частично.

В Индонезии и без того часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами. Как объясняют сейсмологи, страна расположена в "Огненном кольце" - дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.

Из-за муссонных дождей реки вышли из берегов

Разрушительные наводнения и оползни были вызваны сильными муссонными дождями, которые шли не переставая всю прошлую неделю. Местные реки вышли из берегов, затопив горные деревни с тысячами домов и зданий в трёх провинциях - Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех.

По данным властей, около 60 000 семей перебрались во временные убежища.

По словам Сухарьянто, чтобы перенаправить осадки в сторону от районов, где ведутся поисково-спасательные работы, прибегнули к "засеиву облаков".

В округе Агам в провинции Западная Суматра около 80 человек пропали без вести в трех деревнях, погребенных под тоннами грязи и камней. Была острая необходимость в тяжелой технике, чтобы добраться до тех, кто, возможно, выжил.

На снимках видны огромные кучи бревен, выброшенные на берег на пляже Эйр-Тавар на Западной Суматре. Местные жители указывают на незаконную вырубку лесов, которая могла поспособствовать увеличению масштабов катастрофы.

В провинции Ачех, расположенной на северной оконечности Суматры, власти с трудом смогли задействовать тракторы и другую тяжёлую технику. Сотни полицейских, солдат и жителей разгребали завалы голыми руками, лопатами и мотыгами, под сильным ливнем.

Затопленная дорога в Агаме, Западная Суматра, Индонезия, в воскресенье, 30 ноября 2025 года. Ade Yuandha/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Местные СМИ сообщают, что в результате внезапных наводнений в районе Биреуен в Ачехе обрушился мост, было парализовано двустороннее сообщение из города Медан на Северной Суматре в Банда-Ачех, и жители были вынуждены переправляться через реку вплавь.

Власти региона объявили чрезвычайное положение до 11 декабря, а губернатор Музакир Манаф заявил: "Есть много проблем. Нужно многое сделать в ближайшее время, но обстоятельства не позволяют нам этого".

Выживший на руинах дома в Сарасавигама в Канди, Шри-Ланка, 1 декабря 2025 года Eranga Jayawardena/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Муссоны, усугублённые тропическими штормами, вызвали сильнейшие за последние годы наводнения по всей Юго-Восточной Азии. Сотни людей погибли или пропали без вести в Малайзии и Таиланде, пострадавших по всему региону - миллионы.