Председатель Международного уголовного суда (МУС) заявила в понедельник во время ежегодного заседания организации, что она не поддастся давлению со стороны Соединенных Штатов и России.

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Девять сотрудников, включая шесть судей и главного прокурора суда, попали под санкции президента США Дональда Трампа за проведение расследований в отношении американских и израильских чиновников, а Москва выдала ордера на арест сотрудников в ответ на ордер на арест президента Владимира Путина в связи с войной в Украине.

"Мы никогда не допустим никакого давления", - заявила судья Томоко Аканэ делегациям из 125 стран-членов суда.

Санкции наложили свой отпечаток на работу суда по широкому спектру расследований в то время, когда МУС сталкивается со все возрастающей нагрузкой на свои ресурсы.

В своем выступлении в прошлом году Аканэ предупредила, что суд подвергается угрозам со стороны новой администрации Трампа.

Судья Томоко Аканэ на заседании в МУС в Гааге, 20 ноября 2024 года AP Photo

Через три недели после своего второго вступления в должность Трамп подписал указ о введении санкций против прокурора Карима Хана в связи с расследованием в отношении Израиля, близкого союзника США.

Суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в связи с наступлением Израиля в секторе Газа.

Недельное заседание суда открылось в понедельник, и на повестке дня - утверждение его бюджета на фоне растущего давления и неблагоприятных заголовков в прессе.

Суд последней инстанции

МУС был создан в 2002 году как постоянный мировой суд последней инстанции для преследования лиц, ответственных за самые чудовищные злодеяния, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступная агрессия.

США, Израиль, Россия и Китай входят в число стран, которые не являются членами суда.

Суд принимает меры только в тех случаях, когда страны не могут или не хотят преследовать эти преступления на своей территории. МУС не имеет полицейских сил и полагается на государства-члены для исполнения ордеров на арест.

Члены Международного комитета Красного Креста (МККК) прибывают на место, где боевики ХАМАС ищут останки заложников в Джабалии, 1 декабря 2025 г. AP Photo

Помимо того, что сотрудники столкнулись с санкциями и ордерами на арест, Хан временно покинул свой пост в ожидании результатов расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Он отрицает эти обвинения.

Президент Ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта признала, что расследование произошедшего между Ханом и его помощницей заняло больше времени, чем ожидалось.

"Я прекрасно понимаю, что государства были разочарованы длительностью этого процесса", - сказала она в своем вступительном слове.

Дата завершения расследования не определена.