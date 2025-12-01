Видео. Момент, когда фейерверки вынудили прервать матч «Аякса» в Амстердаме

Воскресный матч «Аякса» в чемпионате против «Гронингена» был прерван после того, как на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме болельщики запустили фейерверки и зажгли файеры.

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Арбитр Бас Нейхейс остановил игру уже через несколько минут, а вторая попытка возобновить матч также сорвалась, поскольку запуск пиротехники продолжался.

Встреча официально была прервана при счете 0:0. «Аякс» в заявлении назвал инциденты «крайне возмутительными» и сообщил, что безопасность зрителей и игроков оказалась под угрозой.

По информации клуба, матч теперь пройдет во вторник без зрителей.