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Фейерверки вынудили прекратить матч «Аякса» в Амстердаме
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Видео. Момент, когда фейерверки вынудили прервать матч «Аякса» в Амстердаме

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Брошенные болельщиками фейерверки и файеры вынудили прервать в Амстердаме матч чемпионата «Аякса» против «Гронингена» вскоре после стартового свистка.

Воскресный матч «Аякса» в чемпионате против «Гронингена» был прерван после того, как на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме болельщики запустили фейерверки и зажгли файеры.

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Арбитр Бас Нейхейс остановил игру уже через несколько минут, а вторая попытка возобновить матч также сорвалась, поскольку запуск пиротехники продолжался.

Встреча официально была прервана при счете 0:0. «Аякс» в заявлении назвал инциденты «крайне возмутительными» и сообщил, что безопасность зрителей и игроков оказалась под угрозой.

По информации клуба, матч теперь пройдет во вторник без зрителей.

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