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Украина заявляет, что нанесла удар беспилотниками по двум российским танкерам в Черном море.
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Видео. Украина опубликовала видео удара морских дронов по российским нефтяным танкерам в Черном море

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Украинские спецслужбы заявляют, что отечественные морские дроны поразили два российских нефтяных танкера в Черном море; задействованы суда «теневого флота» России.

Украина использовала произведенные в стране морские дроны, чтобы поразить два российских нефтяных танкера в Черном море, как сообщил в субботу Associated Press представитель украинских спецслужб.

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Видео, опубликованное этим представителем, судя по всему, показывает, как морские дроны мчатся к крупным танкерам, после чего раздаются мощные взрывы и на борту вспыхивают пожары.

По словам представителя, суда Kairos и Virat, которые относят к российскому «теневому флоту», используемому для обхода санкций, были поражены одно за другим у побережья Турции в Черном море.

Морские дроны представляют собой безэкипажные быстроходные катера, начиненные взрывчаткой, которые движутся к цели, а затем подрываются.

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