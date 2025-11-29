Видео. Украина опубликовала видео удара морских дронов по российским нефтяным танкерам в Черном море

Украина использовала произведенные в стране морские дроны, чтобы поразить два российских нефтяных танкера в Черном море, как сообщил в субботу Associated Press представитель украинских спецслужб.

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Видео, опубликованное этим представителем, судя по всему, показывает, как морские дроны мчатся к крупным танкерам, после чего раздаются мощные взрывы и на борту вспыхивают пожары.

По словам представителя, суда Kairos и Virat, которые относят к российскому «теневому флоту», используемому для обхода санкций, были поражены одно за другим у побережья Турции в Черном море.

Морские дроны представляют собой безэкипажные быстроходные катера, начиненные взрывчаткой, которые движутся к цели, а затем подрываются.