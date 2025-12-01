Узбекистан планирует сократить бюрократию и подготовит 5 млн. пользователей в сфере ИИ к 2030 году

Узбекистан планирует радикально сократить бюрократию к 2030 году и запустить общенациональную программу по обучению миллионов молодых людей искусственному интеллекту, заявил президент Шавкат Мирзиёев в пятницу.

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Две инициативы, включая новую программу «5 миллионов AI Prompters», были представлены на двух последовательных форумах в Ташкенте, в которых приняли участие высокопоставленные официальные лица из Объединённых Арабских Эмиратов, а также международные партнёры и представители правительственных структур.

Президент Мирзиёев подчеркнул, что конечная цель — превратить Узбекистан в «страну без бюрократии» к 2030 году:

«В нашей стране уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса», — отметил он во время выступления и добавил: «Проведены системные реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы государственных услуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.

За последние годы в республике принято 9 указов и постановлений, направленных на сокращение бюрократии».

Международный форум, посвященный вопросам сокращения бюрократии, в Ташкенте Пресс-служба Президента Узбекистана

Шесть ключевых задач

Президент представил новую программу, включающую шесть основных направлений:

Расширить число государственных услуг до 1 500 и сделать 95% из них электронными. Только в следующем году 250 услуг будут переведены в цифровой формат, включая регистрацию транспортных средств и возврат НДС.

Полностью перейти к безбумажной системе государственного управления. Из 40 миллионов документов 25 миллионов будут оцифрованы (5 миллионов — уже в следующем году).

Увеличить количество проактивных и интегрированных услуг до 400, чтобы граждане получали услуги без подачи заявлений.

Полностью цифровизировать государственные услуги и устранить дублирующие и ненужные процедуры. Более 300 лицензий и разрешений, а также процедуры подключения к коммунальным услугам будут упрощены, включая получение доступа к четырём видам услуг по одному заявлению.

Сократить сроки оказания более чем 100 услуг на 50% и отменить свыше 110 справок.

Платформы на основе искусственного интеллекта, такие как Портал государственных услуг, система лицензирования, «Ягона Дарча» и колл-центры, уже действуют. Новая цифровая платформа будет ежегодно оценивать эффективность министерств, а специальный офис управления программой будет контролировать результаты. Фонд в размере 3 млн долларов будет поддерживать инициативы по сокращению бюрократии.

«Устранение бюрократии — это национальный приоритет. Мы стремимся построить систему, где государство обслуживает граждан проактивно — современную и гуманную модель государственного управления в Новом Узбекистане», — отметил президент.

Заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Салим Аль-Олама поделился своим мнением о проекте в интервью Euronews:

«Я был очень впечатлён тем, что уже сделано в Узбекистане, особенно в части платформы и интеграции всех структур — это может значительно помочь в устранении бюрократии. Меня особенно заинтересовала разработанная платформа, потому что это то, чему моя команда и я можем научиться».

Ташкент объявляет план по обучению 5 миллионов граждан навыкам работы с ИИ

Президент Мирзиёев также провел отдельный форум, посвящённый искусственному интеллекту. Он объявил о запуске новой национальной программы «5 миллионов AI Prompters» в сотрудничестве с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Проект предусматривает обучение 4,75 миллиона школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч государственных служащих к 2030 году. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование. На эти цели выделено 100 миллионов долларов.

«Вы — послы президента по искусственному интеллекту, и обучая других, вы будете улучшать жизнь людей», — подчеркнул глава государства.

Он также предложил объявить ноябрь Месяцем искусственного интеллекта для молодёжи и запустить Форум «Шелковый путь: искусственный интеллект».

В форумах приняли участие высокопоставленные представители правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Пресс-служба Президента Узбекистана

Глава Государственных услуг ОАЭ Мохамед бин Тайла заявил Euronews:

«Это одна из первых инициатив в мире, направленных на массовое обучение работе с искусственным интеллектом».

От ликвидации излишней бюрократии до запуска инициатив по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта — Узбекистан прокладывает путь к эффективному и прозрачному государственному управлению. Благодаря международному сотрудничеству и инновационным программам, таким как «5 миллионов AI Leaders», страна стремительно укрепляет свои позиции как региональный лидер цифровой трансформации.