Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Узбекистан планирует сократить бюрократию и подготовит 5 млн. пользователей в сфере ИИ к 2030 году

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту Авторское право  Пресс-служба Президента Узбекистана
Авторское право Пресс-служба Президента Узбекистана
By Sarvinoz Raxmonkulova
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Узбекистан запускает масштабные реформы по ликвидации избыточной бюрократии и обучению 5 миллионов специалистов по искусственному интеллекту, нацеленные на полностью цифровое и эффективное государственное управление к 2030 году.

Узбекистан планирует радикально сократить бюрократию к 2030 году и запустить общенациональную программу по обучению миллионов молодых людей искусственному интеллекту, заявил президент Шавкат Мирзиёев в пятницу.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Две инициативы, включая новую программу «5 миллионов AI Prompters», были представлены на двух последовательных форумах в Ташкенте, в которых приняли участие высокопоставленные официальные лица из Объединённых Арабских Эмиратов, а также международные партнёры и представители правительственных структур.

Президент Мирзиёев подчеркнул, что конечная цель — превратить Узбекистан в «страну без бюрократии» к 2030 году:

«В нашей стране уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса», — отметил он во время выступления и добавил: «Проведены системные реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы государственных услуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.

За последние годы в республике принято 9 указов и постановлений, направленных на сокращение бюрократии».

Международный форум, посвященный вопросам сокращения бюрократии, в Ташкенте
Международный форум, посвященный вопросам сокращения бюрократии, в Ташкенте Пресс-служба Президента Узбекистана

Шесть ключевых задач

Президент представил новую программу, включающую шесть основных направлений:

  • Расширить число государственных услуг до 1 500 и сделать 95% из них электронными. Только в следующем году 250 услуг будут переведены в цифровой формат, включая регистрацию транспортных средств и возврат НДС.
  • Полностью перейти к безбумажной системе государственного управления. Из 40 миллионов документов 25 миллионов будут оцифрованы (5 миллионов — уже в следующем году).
  • Увеличить количество проактивных и интегрированных услуг до 400, чтобы граждане получали услуги без подачи заявлений.
  • Полностью цифровизировать государственные услуги и устранить дублирующие и ненужные процедуры. Более 300 лицензий и разрешений, а также процедуры подключения к коммунальным услугам будут упрощены, включая получение доступа к четырём видам услуг по одному заявлению.
  • Сократить сроки оказания более чем 100 услуг на 50% и отменить свыше 110 справок.

Платформы на основе искусственного интеллекта, такие как Портал государственных услуг, система лицензирования, «Ягона Дарча» и колл-центры, уже действуют. Новая цифровая платформа будет ежегодно оценивать эффективность министерств, а специальный офис управления программой будет контролировать результаты. Фонд в размере 3 млн долларов будет поддерживать инициативы по сокращению бюрократии.

«Устранение бюрократии — это национальный приоритет. Мы стремимся построить систему, где государство обслуживает граждан проактивно — современную и гуманную модель государственного управления в Новом Узбекистане», — отметил президент.

Заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Салим Аль-Олама поделился своим мнением о проекте в интервью Euronews:

«Я был очень впечатлён тем, что уже сделано в Узбекистане, особенно в части платформы и интеграции всех структур — это может значительно помочь в устранении бюрократии. Меня особенно заинтересовала разработанная платформа, потому что это то, чему моя команда и я можем научиться».

Ташкент объявляет план по обучению 5 миллионов граждан навыкам работы с ИИ

Президент Мирзиёев также провел отдельный форум, посвящённый искусственному интеллекту. Он объявил о запуске новой национальной программы «5 миллионов AI Prompters» в сотрудничестве с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Проект предусматривает обучение 4,75 миллиона школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч государственных служащих к 2030 году. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование. На эти цели выделено 100 миллионов долларов.

«Вы — послы президента по искусственному интеллекту, и обучая других, вы будете улучшать жизнь людей», — подчеркнул глава государства.

Он также предложил объявить ноябрь Месяцем искусственного интеллекта для молодёжи и запустить Форум «Шелковый путь: искусственный интеллект».

В форумах приняли участие высокопоставленные представители правительства Объединенных Арабских Эмиратов.
В форумах приняли участие высокопоставленные представители правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Пресс-служба Президента Узбекистана

Глава Государственных услуг ОАЭ Мохамед бин Тайла заявил Euronews:

«Это одна из первых инициатив в мире, направленных на массовое обучение работе с искусственным интеллектом».

От ликвидации излишней бюрократии до запуска инициатив по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта — Узбекистан прокладывает путь к эффективному и прозрачному государственному управлению. Благодаря международному сотрудничеству и инновационным программам, таким как «5 миллионов AI Leaders», страна стремительно укрепляет свои позиции как региональный лидер цифровой трансформации.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Международные делегаты собрались в Самарканде, где Узбекистан представил свои реформы

Казахстан испытывает первое аэротакси в Центральной Азии

В Астане губернатор Токио призвала мировые столицы делиться опытом