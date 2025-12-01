Жители Гонконга оплакивают 146 погибших и 40 пропавших без вести в результате пожара в Ван Фук Корт

Весь день люди несли цветы к импровизированному мемориалу на месте катастрофы, одной из самых страшных в истории города. Несколько сотен филиппинцев заполнили улицу в центре Гонконга, чтобы помолиться и спеть гимны в память о погибшей и 12 пропавших без вести, по данным Генконсульства Филиппин.
146 погибших, 40 пропавших без вести и 79 раненых - такие обновлённые данные представили в воскресенье власти Гонконга. 100 дел отнесены в разряд "неразрешимых".
Весь день люди несли цветы к импровизированному мемориалу на месте катастрофы, одной из самых страшных в истории города.
Подразделение по выявлению жертв стихийного бедствия полиции Гонконга тщательно обследовало сгоревшие здания жилого комплекса "Ван Фук Корт" и обнаружило тела как в квартирах, так и на крышах. Поиски идут медленно.
Полиция и власти не исключают, что число жертв может увеличиться. По словам Ченга, на данный момент команда обследовала четыре из семи высоток комплекса.
В воскресенье несколько сотен филиппинцев заполнили пешеходную улицу в центре Гонконга, чтобы помолиться и спеть гимны в память о погибших в результате пожара.
По данным Генерального консульства Филиппин в Гонконге, подтверждена смерть одной гражданки, работавшей помощницей по дому, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести.
“Вдали от родного дома она принесла неисчислимые жертвы, чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье”, - говорится в заявлении Генерального консульства.
Тысячи жителей города пожертвовали еду и другие предметы первой необходимости тем, кто потерял всё во время пожара.
Восемь зданий судебного комплекса Ван Фук в пригороде Тай По были возведены на бамбуковых лесах, обтянутых нейлоновой сеткой, для проведения ремонтных работ, а окна закрыты панелями из полистирола. В настоящее время власти расследуют, были ли нарушены противопожарные нормы.
Жилой комплекс из восьми 31-этажных зданий в Тай По, пригороде Гонконга недалеко от границы с материковым Китаем, был построен в 1980-х годах. В нем насчитывалось почти 2000 квартир и более 4600 жителей.