Жители Гонконга оплакивают 146 погибших и 40 пропавших без вести в результате пожара в Ван Фук Корт

146 погибших, 40 пропавших без вести и 79 раненых - такие обновлённые данные представили в воскресенье власти Гонконга. 100 дел отнесены в разряд "неразрешимых".

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Весь день люди несли цветы к импровизированному мемориалу на месте катастрофы, одной из самых страшных в истории города.

Подразделение по выявлению жертв стихийного бедствия полиции Гонконга тщательно обследовало сгоревшие здания жилого комплекса "Ван Фук Корт" и обнаружило тела как в квартирах, так и на крышах. Поиски идут медленно.

После пожара здания во многих местах полностью обуглились, во всем доме царит кромешная тьма, на стройплощадке нет электричества и нормального освещения. Даже солнечного света в течение дня недостаточно, если мы не находимся рядом с окном, что влияет на ход поисково-спасательных работ Ченг Ка-Чун офицер полиции Гонконга, отвечающий за опознание жертв

Полиция и власти не исключают, что число жертв может увеличиться. По словам Ченга, на данный момент команда обследовала четыре из семи высоток комплекса.

В воскресенье несколько сотен филиппинцев заполнили пешеходную улицу в центре Гонконга, чтобы помолиться и спеть гимны в память о погибших в результате пожара.

По данным Генерального консульства Филиппин в Гонконге, подтверждена смерть одной гражданки, работавшей помощницей по дому, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести.

“Вдали от родного дома она принесла неисчислимые жертвы, чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье”, - говорится в заявлении Генерального консульства.

Тысячи жителей города пожертвовали еду и другие предметы первой необходимости тем, кто потерял всё во время пожара.

Восемь зданий судебного комплекса Ван Фук в пригороде Тай По были возведены на бамбуковых лесах, обтянутых нейлоновой сеткой, для проведения ремонтных работ, а окна закрыты панелями из полистирола. В настоящее время власти расследуют, были ли нарушены противопожарные нормы.

Жилой комплекс из восьми 31-этажных зданий в Тай По, пригороде Гонконга недалеко от границы с материковым Китаем, был построен в 1980-х годах. В нем насчитывалось почти 2000 квартир и более 4600 жителей.