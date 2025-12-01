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Давно утраченная картина «Распятие Иисуса Христа» мастера барокко Питера Пауля Рубенса, скрытая более четырёх веков, выставлена в аукционном доме Osenat i
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Видео. Картина Рубенса, скрытая веками, продана за €2,3 млн

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Давно утраченная картина Питера Пауля Рубенса, скрытая более 400 лет, продана во Франции за 2,3 млн евро после подтверждения подлинности экспертами.

Давно утраченная картина барочного мастера Питера Пауля Рубенса, веками скрывавшаяся, была продана на аукционе в Версале за 2,3 млн евро.

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Произведение, обнаруженное в частном парижском особняке, изображает распятие Иисуса Христа и долго считалось работой мастерской Рубенса.

Научные исследования и экспертиза подтвердили его подлинность, выявив пигменты, характерные для художника.

Хотя некоторые элементы могли быть выполнены другими, специалисты заявили, что центральная фигура представляет собой подлинный шедевр Рубенса.

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