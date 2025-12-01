Видео. Картина Рубенса, скрытая веками, продана за €2,3 млн

Давно утраченная картина барочного мастера Питера Пауля Рубенса, веками скрывавшаяся, была продана на аукционе в Версале за 2,3 млн евро.

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Произведение, обнаруженное в частном парижском особняке, изображает распятие Иисуса Христа и долго считалось работой мастерской Рубенса.

Научные исследования и экспертиза подтвердили его подлинность, выявив пигменты, характерные для художника.

Хотя некоторые элементы могли быть выполнены другими, специалисты заявили, что центральная фигура представляет собой подлинный шедевр Рубенса.