Видео. Рио-де-Жанейро представил плавучую рождественскую ель

В бразильском Рио-де-Жанейро в бухте Ботафого представили плавучую рождественскую ель высотой 80 метров, добавив новую достопримечательность к праздничному сезону в городе.

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Конструкция, освещенная более чем 2,3 миллионами светодиодных огней, установлена примерно в 100 метрах от берега и видна на протяжении около 700 метров пляжа Ботафого.

На фоне Сахарной горы и статуи Христа-Искупителя инсталляция привлекла большие толпы на церемонии открытия, которую сопровождали фейерверк и положительные отзывы посетителей.

Ожидается, что инсталляция станет новой сезонной достопримечательностью в одном из самых посещаемых прибрежных районов Рио.