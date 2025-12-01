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В воскресенье, 30 ноября, на пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро зажгли огни на плавучей рождественской ёлке в ознаменование праздничного сезона.
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Видео. Рио-де-Жанейро представил плавучую рождественскую ель

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В воскресенье в бухте Ботафого в Рио-де-Жанейро торжественно открыли плавучую рождественскую ёлку, ставшую новым акцентом праздничных традиций города.

В бразильском Рио-де-Жанейро в бухте Ботафого представили плавучую рождественскую ель высотой 80 метров, добавив новую достопримечательность к праздничному сезону в городе.

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Конструкция, освещенная более чем 2,3 миллионами светодиодных огней, установлена примерно в 100 метрах от берега и видна на протяжении около 700 метров пляжа Ботафого.

На фоне Сахарной горы и статуи Христа-Искупителя инсталляция привлекла большие толпы на церемонии открытия, которую сопровождали фейерверк и положительные отзывы посетителей.

Ожидается, что инсталляция станет новой сезонной достопримечательностью в одном из самых посещаемых прибрежных районов Рио.

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