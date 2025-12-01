Видео. В Гонконге очереди желающих почтить память после смертельного пожара в Тай По

В районе Тай По в Гонконге тысячи скорбящих выстроились в очередь длиной почти два километра, чтобы почтить память жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court.

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Жители несли цветы, молча склоняли головы и посещали мемориальные места, созданные во всех 18 округах.

Жокей-клуб Гонконга в знак уважения провёл на Sha Tin гонки без зрителей, а вырученные средства направил пострадавшим семьям.

На пожарной станции в Sha Tin продолжали расти импровизированные мемориалы в память о погибшем пожарном, а местные организации запустили сбор средств для его семьи.