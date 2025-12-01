Массовые протесты фермеров в Греции

В Греции — массовые протесты фермеров. В воскресенье тракторы и автобусы перекрыли шоссе между Афинами и Салониками, а также несколько меньших автотрасс. В результате столкновений с полицией пострадали несколько человек, в ряде случаев стражи порядка применяли слезоточивый газ.

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Сельскохозяйственная техника блокирует греческие автотрассы ΑΠΕ ΜΠΕ

Крестьяне требуют от властей продолжить выплаты европейских субсидий. Их приостановили из-за расследования: некоторых феремеров подозревают в том, что они сфальсифицировали данные о себе, чтобы получить больше денег. В происходящем разбираются одновременно греческие и европейские чиновники.

В ряде случаев полиция применяла слезоточивый газ ΑΠΕ ΜΠΕ

Речь идёт о задержке выплат примерно 600 миллионов евро из 2,5 миллиардов, которые ежегодно распределяются среди греческих фермеров. В июне этого года Евросоюз наложил на Грецию штраф из-за нецелового использования сельскохозяйственных субсидий.