Массовые протесты фермеров в Греции

Греческие крестьяне требуют возобновить выплаты европейских субсидий
В Греции — массовые протесты фермеров. В воскресенье тракторы и автобусы перекрыли шоссе между Афинами и Салониками, а также несколько меньших автотрасс. В результате столкновений с полицией пострадали несколько человек, в ряде случаев стражи порядка применяли слезоточивый газ.
Крестьяне требуют от властей продолжить выплаты европейских субсидий. Их приостановили из-за расследования: некоторых феремеров подозревают в том, что они сфальсифицировали данные о себе, чтобы получить больше денег. В происходящем разбираются одновременно греческие и европейские чиновники.
Речь идёт о задержке выплат примерно 600 миллионов евро из 2,5 миллиардов, которые ежегодно распределяются среди греческих фермеров. В июне этого года Евросоюз наложил на Грецию штраф из-за нецелового использования сельскохозяйственных субсидий.