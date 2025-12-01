Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Массовые протесты фермеров в Греции

Фермеры выстраивают свои тракторы во время сельскохозяйственной мобилизации на PATHE, на перекрестке Никайя-Лариса.
Фермеры выстраивают свои тракторы во время сельскохозяйственной мобилизации на PATHE, на перекрестке Никайя-Лариса. Авторское право  ΑΠΕ ΜΠΕ
Авторское право ΑΠΕ ΜΠΕ
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Греческие крестьяне требуют возобновить выплаты европейских субсидий

В Греции — массовые протесты фермеров. В воскресенье тракторы и автобусы перекрыли шоссе между Афинами и Салониками, а также несколько меньших автотрасс. В результате столкновений с полицией пострадали несколько человек, в ряде случаев стражи порядка применяли слезоточивый газ.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Сельскохозяйственная техника блокирует греческие автотрассы
Сельскохозяйственная техника блокирует греческие автотрассы ΑΠΕ ΜΠΕ

Крестьяне требуют от властей продолжить выплаты европейских субсидий. Их приостановили из-за расследования: некоторых феремеров подозревают в том, что они сфальсифицировали данные о себе, чтобы получить больше денег. В происходящем разбираются одновременно греческие и европейские чиновники.

В ряде случаев полиция применяла слезоточивый газ
В ряде случаев полиция применяла слезоточивый газ ΑΠΕ ΜΠΕ

Речь идёт о задержке выплат примерно 600 миллионов евро из 2,5 миллиардов, которые ежегодно распределяются среди греческих фермеров. В июне этого года Евросоюз наложил на Грецию штраф из-за нецелового использования сельскохозяйственных субсидий.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Афинах прошёл марш протеста у посольства Израиля

В Греции правительство примет фермеров, протестующих против сделки с МЕРКОСУР

Греция: фермеры обостряют ситуацию - правительство устанавливает предел возможностей поддержки