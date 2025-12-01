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Наводнения в Индонезии нанесли масштабный ущерб инфраструктуре
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Видео. Наводнения в Индонезии нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре

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Наводнения в Иди (Восточный Ачех) сильно повредили дороги и общественные объекты, жители остались без света, воды и интернета; экстренная помощь ограничена.

Наводнение в городе Иди в регентстве Восточного Ачеха на северо-западе Индонезии разрушило дороги, магазины и дома, причинив значительный ущерб инфраструктуре.

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Несколько районов остаются изолированными, жители остаются на возвышенных участках местности на фоне отключений электроэнергии, водоснабжения и интернета.

Местные власти сообщают, что запасы предметов первой необходимости истощаются, а дальнейшая помощь от провинциальных и центральных властей все еще ожидается, поскольку паводковые воды продолжают затрагивать некоторые районы Восточного Ачеха.

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