Видео. Наводнения в Индонезии нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре

Наводнение в городе Иди в регентстве Восточного Ачеха на северо-западе Индонезии разрушило дороги, магазины и дома, причинив значительный ущерб инфраструктуре.

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Несколько районов остаются изолированными, жители остаются на возвышенных участках местности на фоне отключений электроэнергии, водоснабжения и интернета.

Местные власти сообщают, что запасы предметов первой необходимости истощаются, а дальнейшая помощь от провинциальных и центральных властей все еще ожидается, поскольку паводковые воды продолжают затрагивать некоторые районы Восточного Ачеха.