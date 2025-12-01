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Демократия на продажу: венгерская деревушка прославилась небывалыми махинациями на выборах

Иллюстрационное фото. Голосование в Венгрии на европейских выборах. Июнь 2024 года
Иллюстрационное фото. Голосование в Венгрии на европейских выборах. Июнь 2024 года Авторское право  Zsolt Czegledi/MTI via AP
Авторское право Zsolt Czegledi/MTI via AP
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано
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В деревне с населением 3300 человек методы мошенничества оттачивались десятилетиями. Сегодня многие готовы голосовать только за деньги. И все происходит прямо на участках - не смущало участников даже присутствие нашей съемочной группы.

В Тисабуре, одном из беднейших муниципалитетов Венгрии, уже в третий раз прошли дополнительные выборы. Как и в прошлый раз, победу одержал кандидат от Ассоциации цыганских общин Жигмонд Фекете, при почти иррационально высокой явке - около 80%. Результаты предыдущих двух голосований были аннулированы Верховным судом после выявленных фальсификаций: избирателей подкупали и подвозили на участки, а в урнах для голосования нашлись даже деньги. По словам съемочной группы Euronews, воскресный третий тур был не чище предыдущих: машина регулярно перевозила людей на избирательный участок и обратно, а в какой-то момент из кармана одного из присутствующих выпала большая пачка удостоверений личности.

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"Это мошенничество в Тисабуре. Даже если сюда приедет 100 полицейских машин, голосование не будет честным, сэр!" — кричал мужчина, везущий свою жену с ампутированной конечностью в инвалидной коляске от избирательного участка.

Но что означает мошенничество в Тисабуре, уникальное для Европы? Один из кандидатов, Геза Ваврик, раскрыл нам эту тайну. Именно он, мэр, чья отставка летом из-за дорожного скандала спровоцировала эти выборы.

Геза Ваврик, бывший мэр Тисабуры:

— Работает это так: в начале недели собирают удостоверения личности. Уже тогда владельцы удостоверений получили за это деньги. Сегодня утром они начнут искать этих людей. Они получат свои ID-карты обратно. Я вижу, что теперь их не подвозят к избирательному участку на машинах, а останавливают здесь, на углу. Они заходят проголосовать, просят помощи. Помощник говорит, что да, он поставил "крестик" там-то, а потом они получают остальные деньги здесь.

По словам Ваврика, за голосование можно получить до 70 000 форинтов (около 170 евро) на человека, но есть и "семейная скидка". Конечно, только для за его соперника, поскольку сам он утверждает, что ничем подобным не занимается.

Игра с делегатами

Настоящая особенность Тисабуры - это человек, которого называют "помощником". В 2000-х годах в деревне с населением 3300 человек поняли, что важно не только то, за кого они голосуют, но и то, кто их контролирует. Поскольку кандидат может послать на выборы только одного делегата, основные соперники также выдвинули кандидатов в мэры, чтобы привлечь на избирательные участки больше людей под своим именем.

Золтан Шепшеди, Euronews:

— Всего в бюллетене 59 кандидатов, и это меньше, чем в предыдущем туре. Не случайно почти все приходят сюда с просьбой о "помощи", потому что не знают, куда именно поставить "крестик".

"Я хочу попросить о помощи"

За час эта фраза была произнесена десятки раз. Либо местный табачник, либо делегат от команды круглосуточного магазина заходил в кабинку для голосования, чтобы убедиться, что сделка состоялась. Ведь в гонке оставались только они двое. Местные говорят, что сбор и оплата избирателей также осуществляются в их магазинах. Однако мы не смогли это проверить, потому что нас выгнали из магазина Жигмонда Фекете, угрожая избиением.

Местные жители злятся, потому что им надоело, что имя Тисабуры связывают с фальсификацией выборов.

И вполне возможно, что поселение в округе Яш-Нагикун-Шолнок еще не один месяц будет на слуху, потому что даже чиновники, занимающиеся подсчетом голосов, ожидают, что результаты выборов снова будут аннулированы и будут проведены новые выборы, учитывая многочисленные нарушения.

Местный инспектор по выборам:

— Мы можем только смеяться над этим. Здесь 28 декабря пройдут новые выборы. Я осмелюсь сказать это сейчас, потому что здесь так много нарушений.

На данный момент кажется, что эта история закончится только тогда, когда один из кандидатов снимет свою кандидатуру, потому что у него закончилось терпение... или деньги.

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