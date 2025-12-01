Предварительные результаты президентских выборов в Гондурасе, опубликованные в воскресенье, показывают, что лидируют консервативные кандидаты Насри Асфура и Сальвадор Насралла, в то время как правящая партия сдает позиции.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Результаты были получены после подсчета голосов на трети избирательных участков.

Голосование было продлено на час после официального закрытия на многих участках, чтобы принять оставшихся избирателей. О серьезных проблемах во время голосования не сообщалось.

Помимо нового президента, избирается новый состав Конгресса и еще сотни местных чиновников.

Из пяти кандидатов в президенты, включенных в бюллетень, по данным опросов, трое имели шансы на победу и финишировали в тесной конкуренции.

Рикси Монкада, занимавший пост министра финансов, а затем министра обороны в нынешней администрации президента Сиомара Кастро, баллотируется от социал-демократической партии LIBRE, или "Партии свободы и перестройки".

Монкада обещает "демократизировать" экономику, в которой до сих пор существует огромный разрыв между богатыми и бедными.

Избиратели стоят в очереди на избирательном участке во время всеобщих выборов в Тегусигальпе, Гондурас, воскресенье, 30 ноября 2025 года. (AP Photo/Emmanuel Andres) Emmanuel Andres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В бюллетене также значится Сальвадор Насралла, который в четвертый раз претендует на пост президента, на этот раз в качестве кандидата от консервативной Либеральной партии. Он позиционирует себя как внесистемный кандидат, способный очистить страну от повальной коррупции.

В порядке убывания среди кандидатов лидирует бывший мэр Тегусигальпы Насри "Тито" Асфура, поддержанный Трампом и пытающийся восстановить консервативную Национальную партию как силу, выступающую за бизнес, после того как бывшие лидеры этой партии были замешаны в коррупционных скандалах, а один из них был отправлен в тюрьму в США.

Трамп вмешивается в дела Национальной партии

В пятницу Трамп шокировал гондурасцев, объявив, что помилует экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывает 45-летний срок в американской тюрьме за помощь наркоторговцам в переправке кокаина в США.

За несколько дней до голосования Трамп обрушился на Насраллу и Монкаду, предупредив, что они могут повести Гондурас по тому же пути, что и Венесуэла.

Неясно, какое влияние окажет Трамп на выборы, но это стало еще одним проявлением желания правительства США напрямую вмешиваться в дела региона и произошло в момент уже возросшей напряженности в связи с наращиванием военного присутствия США в Карибском бассейне и угрозами Трампа в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На вопрос о причинах помилования Эрнандеса Трамп заявил, что таким образом ответил на призывы гондурасцев, считавших, что дело имеет политическую подоплеку.

"Жители Гондураса действительно считали, что его подставили, и это было ужасно", - сказал Трамп журналистам, летевшим с ним на борту самолета Air Force One в воскресенье.

"По сути, они заявили, что (Эрнандес) был наркоторговцем, поскольку он был президентом страны. И они сказали, что это был план администрации Байдена. Я взглянул на факты и согласился с ними".

Многие гондурасцы, оставшиеся в стороне от внезапного внимания США, заявили, что это не повлияет на их голоса.

Объявляя о начале голосования в воскресенье, председатель Национального избирательного совета Ана Паола Холл призвала кандидатов соблюдать правила, запрещающие им объявлять о победе до того, как совет утвердит итоги выборов.

Поступали сообщения о том, что некоторые избирательные участки открылись с опозданием, но, судя по всему, голосование прошло относительно спокойно. Совет планировал представить предварительные результаты в 21:00, но в его распоряжении есть до 30 дней для официального объявления окончательных итогов.

Более 4 000 гондурасских и иностранных наблюдателей за выборами посетили около 6 000 избирательных участков по всей стране.