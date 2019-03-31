Гран-при по дзюдо в Тбилиси: два золота сборной Грузии

Завершающий день Гран-при по дзюдо в Тбилиси не разочаровал грузинских болельщиков. Их сборной досталась последняя разыгранная на этом турнире золотая награда, а финальный матч в самой тяжёлой весовой категории среди мужчин стал самым ярким поединком дня.

Леван Матиашвили сумел одолеть белоруса Александра Вахавяка и получил медаль из рук Лери Хабелова, президента Национального Олимпийского комитета Грузии.

Хозяева турнира начали выступление на этом Гран-при с победы и завершили его ещё одним золотом.

У кубинки Калиемы Антомарчи были все шансы завоевать высшую награду, на пути к финалу в категории до 78 кг её было не остановить.

Но в решающем матче кубинку ждала встреча с Лорианой Кукой из Косово, для которой этот день также складывался весьма удачно. Победу в этом поединке праздновала косоварка, которой удалось получить две оценки "вадза-ари": сначала она применила приём ко-ути-маки-коми, а затем сделала молниеносную подсечку. От сборной Косово в этом турнире приняли участие только две дзюдоистки, и каждая из них удостоилась золотой награды. Нора Гякова стала лучшей в категории до 57 кг.

Лориана Кука Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Лориана Кука рассказала, каково ей было выступать на соревнованиях без тренера: "Я примерно представляла, как против неё (Калиемы Антомарчи) бороться, но одно дело тренировка, а на турнире всё совсем по-другому. Поэтому перед матчем я поговорила с моим тренером, который сейчас в Косово. Он дал мне несколько советов, и этот план оказался удачным".

Ещё один представитель Острова Свободы, серебряный медалист чемпионата мира Иван Фелипе Сильва Моралес поднялся на верхнюю ступень подиума в категории до 90 кг.

В финале занимающий 5 место в мировом рейтинге кубинец вышел на татами против грузина Георгия Папунашвили. Этот непростой поединок завершился победой Сильвы Моралеса в дополнительное время, а сборная Кубы заработала первую золотую награду в Тбилиси.

"Мы знали, что грузинские дзюдоисты очень сильные, поэтому я старался как можно больше шевелить ногами и использовать аши-ваза. Эта стратегия оправдала себя. Ещё мне кажется, что мой противник устал и это помогло мне победить", - рассказал Иван Фелипе Сильва Моралес.

Иван Фелипе Сильва Моралес и Георгий Папунашвили Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В категории свыше 78 кг не было равных француженке Джулии Толофуа, которая в финале одолела бразильянку Беатрис Созу и принесла своей команде третье золото на этом турнире. Таким образом сборная Франции оказалась на первом месте в общем медальном зачёте.

Лучше всего атмосферу Гран-при в Тбилиси передаёт зрелищный бросок ура-наге россиянина Казбека Занкишиева, который завоевал золотую награду в категории до 100 кг.

До встречи в Анталье на следующей неделе.