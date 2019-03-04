Путин теряет влияние в глазах россиян, российская армия непоколебима

Оценка влияния Владимира Путина на жизнь в стране снизилась и достигла уровня 2013 года, хотя президент все еще лидирует в списке авторитетных институтов, показал рейтинг "Левада-центра". Респонденты оценивали предложенные варианты по пятибалльной шкале. Президент получил оценку 4,2 балла, хотя в январе 2017 года этот показатель был равен 4,7 баллов.

В тройку самых авторитетных институтов, помимо лидера страны, вошли вооруженные силы (4,1 балл) и ФСБ (3,8 баллов). В то время, как Федеральная служба безопасности потеряла 0,3 балла за два года, российская армия стала единственным государственным институтом в рейтинге, который сохранил свои позиции.

"Левада-центр"

Правительство разделило пятую строчку рейтинга с "олигархами", банкирами и финансистами с результатом 3,6 баллов. Респонденты оценили влияние СМИ на жизнь в стране в 3,5 баллов. Эта позиция не меняется с 2009 года.

Наименее влиятельными институтами оказались политические партии (2,9 баллов), некоммерческие организации (2,5 балла) и профсоюзы (2,0 балла).