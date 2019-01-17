Россияне стыдятся бедности и "разрушения СССР" (опрос)

Авторы опроса отмечают, что чувство стыда "концентрируется преимущественно вокруг настоящего, в котором основное огорчение практически у двух третей опрошенных вызывают бедность и неустроенность". Два года назад так отвечали 54% россиян.

Из событий прошлого наибольший стыд вызывает "разрушение СССР". "Доля опрошенных, стыдящихся этого факта в истории своей страны, за год статистически значимо выросла: с 33% до 45%", - говорится в исследовании. По данным другого опроса, о распаде Советского Союза сожалеют 66% россиян.

На третьем месте в рейтинге стыда стоит "грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу" - этот пункт отметили 37% россиян. На четвертом - "хроническое отставание от Запада" (27%). Среди прочего, 9% респондентов стыдятся "прихода Владимира Путина к власти", а у 6% ни один из предложенных вариантов не вызывает этого чувства.

В докладе отмечается, что если чувство стыда в основном связано с настоящим, то чувство гордости россияне, как правило, испытывают по отношению к событиям прошлого. Так, большинство респондентов гордятся "победой в Великой Отечественной войне" (87%), "освоением космоса" (50%) и "великой русской литературой" (40%).

Единственным поводом для гордости, связанным с настоящим оказалось "возвращение Крыма в состав Российской Федерации" (45% респондентов). Большинство опрошенных считают, что Россия является великой державой (75%), а 88% убеждены, что страна должна сохранить за собой эту роль.

Авторы исследования отмечают, что начиная с 2000-го года, возвращение России "статуса великой и уважаемой державы" было главным ожиданием от российского президента, как среди ностальгирующих по СССР, так и среди тех, кому такие чувства не свойственны.

"Получается, что сожаления о распаде СССР не привязаны исключительно к сожалениям о потере «великой державы», а, вероятно, имеют другую социальную природу (по данным других исследований, скорее, как запрос на социальную справедливость и гарантии со стороны государства)", - говорится в докладе.