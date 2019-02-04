41% российской молодежи хотели бы уехать на ПМЖ за границу

41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства, - показал опрос "Левада-центра", проведенный в декабре 2018 года. В следующей возрастной категории эта цифра вдвое меньше: в возрасте от 25 до 39 лет так ответили всего 24% респондентов.

Вместе с тем, максимума достигло число россиян, заявивших, что не хотели бы переезжать на ПМЖ за пределы бывшего СССР (82% респондентов). Для сравнения, в 2013 году оставаться в России выразили готовность 69% жителей страны. Авторы исследования отмечают, что в отличие от возраста, уровень образования не влияет на готовность эмигрировать.

Молодежь также чаще демонстрирует позитивное восприятие эмигрантов: 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет относятся к ним положительно, 51% - нейтрально. Самое сильное негативное отношение к эмигрировавшим – среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше.

«Эмиграционные настроения» в большей мере были характерны для респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике (24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы), и тех опрошенных, кто не чувствовал себя под защитой закона (21% против 10%).», - говорится в исследовании.

Каждый четвертый (27%) житель России, отметивший, что его цель - «жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США» или лучше, хотел бы переехать за границу. Среди респондентов, которые стремятся «выжить, пусть на самом примитивном уровне существования» этот показатель составляет 18%.

Тем временем, жители Москвы чаще задумывались об эмиграции, в отличии от жителей села и провинции: 21% и 11% соответственно.