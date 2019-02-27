Бедные и отверженные

Каждый день в этом приюте для бездомных крышу над головой обретают десятки людей. Двери Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки в московском районе Люблино открыты 24 часа в сутки. Здесь можно поесть, помыться, сменить одежду, получить консультацию юриста и медицинскую помощь. Новоприбывшие должны быть трезвы – главное правило. Зимой оно не действует: ночь, проведенная на холоде, для бездомного может обернуться гибелью.

«Мы отмечали праздник 8-е марта. Днём было тепло, а ночью был заморозок. И мы обморозили ноги и руки», - рассказывает Юрий, который приехал в столицу из Донецка, но потерял документы.

В приюте 1000 койко-мест и почти 500 сотрудников. А ещё несколько автобусов – так называемых социальных патрулей - циркулируют по улицам в поисках бездомных и по желанию отвозят их в центр.

"Выбиралось место для этого центра в связи с транспортными структурами, чтобы было комфортно и наиболее доступно. В 200 метрах находится станция и станция метро. Центр расположен вдали от жилого сектора, - поясняет Сергей Тимошенков, директор Центра социальной адаптации.

В 2003 году от холода на улицах Москвы погибли 1200 человек, нынешней зимой - в сто раз меньше. НПО настаивают: приюты для бездомных должны быть в каждом районе, не только на окраинах столицы.