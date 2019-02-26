Венесуэльцы предпочитают колумбийское песо

20 тысяч венесуэльцев ежедневно пересекают границу с Колумбией. У соседей они покупают все то, что найти на полках родных магазинов сегодня невозможно. Марко Розалес - один из них.

На этом колумбийском рынке широкий выбор. Но цены кусаются. Приобрести даже муку или рис может позволить себе не каждый.

Оппозиция заявляет, что рост цен в Венесуэле в 2018 году составил примерно 1 700 000%. В результате гиперинфляции местные жители не доверяют родному боливару и предпочитают колумбийское песо.

Марко - владелец лавки по пошиву одежды. Бизнес помогает ему выжить.

"Никто не принимает венесуэльскую валюту. Но люди и со мной расплачиваются в песо - ведь мне самому приходится закупать товары для шитья в Колумбии. В Венесуэле ничего необходимого просто нет. Я расплачиваюсь в песо и со своими сотрудниками", - говорит он.

Марко недоволен контролем над обменом валюты и нехваткой наличных. В результате гиперинфляции боливар оказался обесценен.

"У нас в ящиках полно денег, но люди не хотят возвращаться в Венесуэлу с боливарами. Они только хотят покупать песо", - утверждает сотрудница пункта обмена валюты Моника Товар.

Николас Мадуро обвиняет сотрудников пунктов обмена валюты на границе в том, что они искусственно обесценивают боливар. А в росте цен, по мнению президента, виноваты такие люди, как Рафаэль, которые покупают за границей то, что не доступно на родине. Но, по словам Рафаэля, представители властей делают то же самое.

"Этим правилам игры научил общество сам Мадуро. Сегодня все играют по ним. Монополия на "игру" закончилась. Отныне приехать, купить, продать, заработать могут не только власть имущие", - говорит Рафаэль Хаймес.

В полдень магазины на границе полны покупателей. Их владельцы даже не скрывают, что венесуэльский кризис им на руку.

"Раньше магазины пустовали. Мы почти ничего не продавали - почти ничего не зарабатывали. Ситуация изменилась. Открываются новые магазины, супермаркеты. Нам это выгодно", - говорит Андрес Хаймес, владелец магазина.

Но после того, как Мадуро распорядился закрыть границу, ситуация вновь изменилась.

"Власти Венесуэлы пытались принимать меры, чтобы сдержать гиперинфляцию. В частности, они разработали криптовалюту - петро. Но цены продолжают расти. В Каракасе заявляют, что экономическая война - дело рук Вашингтона", - Эктор Эстепа передает из Кукуты, "Евроньюс".