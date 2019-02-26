Венесуэльцы предпочитают колумбийское песо

20 тысяч венесуэльцев ежедневно пересекают границу с Колумбией. У соседей они покупают все то, что найти на полках родных магазинов сегодня невозможно. Марко Розалес - один из них.
На этом колумбийском рынке широкий выбор. Но цены кусаются. Приобрести даже муку или рис может позволить себе не каждый.
Оппозиция заявляет, что рост цен в Венесуэле в 2018 году составил примерно 1 700 000%. В результате гиперинфляции местные жители не доверяют родному боливару и предпочитают колумбийское песо.
Марко - владелец лавки по пошиву одежды. Бизнес помогает ему выжить.
Марко недоволен контролем над обменом валюты и нехваткой наличных. В результате гиперинфляции боливар оказался обесценен.
Николас Мадуро обвиняет сотрудников пунктов обмена валюты на границе в том, что они искусственно обесценивают боливар. А в росте цен, по мнению президента, виноваты такие люди, как Рафаэль, которые покупают за границей то, что не доступно на родине. Но, по словам Рафаэля, представители властей делают то же самое.
В полдень магазины на границе полны покупателей. Их владельцы даже не скрывают, что венесуэльский кризис им на руку.
Но после того, как Мадуро распорядился закрыть границу, ситуация вновь изменилась.