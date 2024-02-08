Колумбийские военные в рядах ВСУ

By Euronews

Сотни колумбийцев воюют на стороне Украины. Многие присоединились к Интернациональному легиону ВСУ в поисках финансовой безопасности.

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По оценкам экспертов, сотни профессиональных колумбийских военных в отставке сражаются в рядах ВСУ. 32-летний Чечо в декабре попал в киевскую больницу, после того как получили ранения на линии фронта. В этом госпитале лечение тогда проходили еще 50 колумбийцев.

"Мы хотим равенства. Мы хотим, чтобы наши украинские братья обладали такой же свободой, как и в других частях мира, как может быть в Колумбии ", — говорит Чечо.

Но мотивация у всех разная, говорит Гектор Берналь, служивший в колумбийской армии военным медиком. В пригороде Боготе он управляет учебным центром тактической медицины, по его словам за последние 8 месяцев он подготовил более 20 колумбийцев для отправки на фронт в Украину.

"В Колумбии профессиональный солдат, который прослужил шесть лет, зарабатывает не больше 600 долларов в месяц, это ничто за работу в джунглях, в то время как тому же солдату в Украине платят от 3000 до 4000 долларов. Итак, мотивация действительно экономическая, и они мне об этом сказали", — говорит Гектор.

Согласно украинскому законодательству, любой военнослужащий, независимо от гражданства, имеет право на одинаковые компенсации и льготы. У

Это значит, что иностранцы, вступающие в ряды ВСУ, могут получить компенсацию за ранение, а если они погибнут в бою, их семьям причитается компенсация в размере 400 тысяч долларов.