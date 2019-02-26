Приграничные мосты по-прежнему закрыты

Приграничные мосты между Венесуэлой и Колумбией по-прежнему закрыты. Накануне здесь вновь вспыхнули беспорядки. Для разгона агрессивно настроенных манифестантов на мосту имени Симона Боливара Национальная гвардия применила слезоточивый газ.
В результате, из соображений безопасности закрыть границу до утра среды, в свою очередь, решили колумбийские власти.
Родольфо Кольменарес возвращается домой из Чили. И ему придется подождать как минимум еще сутки.
У другого моста - Тьендитас - разбит лагерь. В нем расположились противники Николаса Мадуро. Как еще почти 300 человек, Эймар был ранен в ходе столкновений с силовиками в субботу. Он говорит, что обратно в Венесуэлу ему путь закрыт.
Ну, а пока оппозиционеры и не думают покидать пограничные территории. Они ждут.
Поводом для столкновений между оппозиционерами и национальной гвардией стала попытка венесуэльской оппозиции доставить в страну гуманитарну помощь. Президент Николас Мадуро назвал эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В субботу несколько грузовиков с продуктами питания и лекарствами были сожжены.
В результате столкновений у венесуэльской границы между оппозиционерами и национальной гвардией погибли 9 человек.