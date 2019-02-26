Приграничные мосты по-прежнему закрыты

Приграничные мосты между Венесуэлой и Колумбией по-прежнему закрыты. Накануне здесь вновь вспыхнули беспорядки. Для разгона агрессивно настроенных манифестантов на мосту имени Симона Боливара Национальная гвардия применила слезоточивый газ.

В результате, из соображений безопасности закрыть границу до утра среды, в свою очередь, решили колумбийские власти.

Родольфо Кольменарес возвращается домой из Чили. И ему придется подождать как минимум еще сутки.

"Я рассчитываю попасть в Венесуэлу и доехать до своих родных. Мы останемся здесь, пока границу не откроют", - говорит он.

У другого моста - Тьендитас - разбит лагерь. В нем расположились противники Николаса Мадуро. Как еще почти 300 человек, Эймар был ранен в ходе столкновений с силовиками в субботу. Он говорит, что обратно в Венесуэлу ему путь закрыт.

"Улицы там пусты, всюду одни военные. Свободы слова нет. Молодым людям, которые находятся здесь сегодня, вернуться обратно будет очень трудно. Нас просто схватят", - говорит манифестант Эймар Арапонте.

Ну, а пока оппозиционеры и не думают покидать пограничные территории. Они ждут.

"Мы ждем. Нам надо ясно представлять, какими будут их следующие шаги. Наш президент - Гуайдо. Он - наша правая рука. Мы хотим помочь стране избавиться от диктатуры", - говорит манифестант Хосе Торрес.

Поводом для столкновений между оппозиционерами и национальной гвардией стала попытка венесуэльской оппозиции доставить в страну гуманитарну помощь. Президент Николас Мадуро назвал эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В субботу несколько грузовиков с продуктами питания и лекарствами были сожжены.

В результате столкновений у венесуэльской границы между оппозиционерами и национальной гвардией погибли 9 человек.