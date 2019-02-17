18 мирных жителей стали жертвами нового авианалёта сирийских ВВС на город Хан-Шейхун. С таким сообщением выступили представители «Белых касок». Гуманитарная организация обвиняет правительство в несоблюдении договорённостей о зоне деэскалации вокруг Идлиба.

В свою очередь Дамаск и Москва обвиняют самих «белых касок» в поддержке террористов, укрепившихся вокруг Идлиба.

Зону деэскалации обсуждали в четверг её гаранты — Россия, Турция и Иран. Также стороны поддержали решение Вашингтона вывести свой войска из Сирии. Однако в США подчёркивают, что процесс займёт неопределённое время.

Джеймс Франклин Джеффри, спецпосланник США по Сирии:

«Вывод не будет немедленным, не будет быстрым, это будет организованный выход, шаг за шагом. На каждом этапе мы будем сверяться со своими принципиальными задачами и проверять, остаются ли у нас средства, возможности и помощь партнёров для их достижения».

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем на Мюнхенской конференции по безопасности. Ряд её участников считают необоснованными заявления о полном поражении группировки «Исламское государство», которые и стали формальной причиной вывода американских войск.

Шейх аль-Тани, глава МИД Катара:

«Следует воспринимать это как освобождение территории, но терроризм ещё не побеждён: идеология осталась, боевики остались, и причины, по которым к ним присоединялись, никуда не делись».

О выводе военнослужащих из Сирии президент США Дональд Трамп объявил в конце декабря. В то же время вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что Вашингтон даже после этого сохранит значительное военное присутствие в регионе.