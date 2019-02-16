Мюнхенская конференция: США, Иран, Европа

Конференция по безопасности в Мюнхене проходит на фоне протестов против участия Германии в военных конфликтах: "Немецкое оружие, немецкие деньги убивают по всему миру", - написано на плакатах.

Выступивший в субботу на форуме вице-президент США Майк Пенс призвал европейцев признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, отнестись к газопроводу "Северный поток-2" со всей жёсткостью и поддержать Вашингтон в его позиции по ядерной сделке с Тегераном, который, по его словам, "занимается экспортом ракет и разжигает конфликты в регионе".

"Настало время, чтобы наши европейские партнеры прекратили подрывать санкции США против этого убийственного революционного режима. Настало время, чтобы наши европейские партнеры поддержали нас, а также иранский народ, наших союзников и друзей в регионе. Пришло время для наших европейских партнёров выйти из ядерной сделки с Ираном", - сказал Пенс, раскритиковав попытки убедить Тегеран отказаться от ядерных программ в обмен на экономические стимулы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась в пользу соглашения с Ираном. Отметив различия в подходах США и ЕС, она задалась вопросом о том, какой из них быстрее приведёт к желанной цели.

"Я в курсе программ баллистических ракет, я вижу действия Ирана в Йемене и, прежде всего, в Сирии. Но единственный вопрос, который стоит между нами, между США и европейцами, следующий: "Помогаем ли мы, выходя из единственного оставшегося соглашения, нашему общему делу, цель которого - сдерживание разрушительного влияния Ирана? Или больше пользы принесёт сохранение этой небольшой зацепки, которая у нас сейчас есть, чтобы, возможно, оказать давление в других областях?"

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающийзаморозку ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций, была заключена между Ираном и шестёркой международных посредников летом 2015 года. После выхода Вашингтона из сделки Еврокомиссия запустила процесс блокировки американских санкций в отношении Ирана на территории ЕС, чтобы защитить интересы европейских компаний.