Жертвы российских авиаударов по северо-западу Сирии

Россия атаковала водонасосную станцию в сирийской провинции Идлиб, там проживали беженцы.

По меньшей мере два мирных жителя стали жертвами российских авиаударов по заброшенной водонасосной станции недалеко от сирийского города Идлиб на северо-западе страны.

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Погибшие – пожилой человек и 18-летний юноша, ещё пять гражданских лиц, включая детей, получили ранения.

Атака произошла во вторник вечером, помощь пострадавшим оказывали добровольцы из группы "Белые каски".

Вот что говорит Ахмад аль-Хусейн, житель деревни Айн-Шиб : "Под завалами находились люди, коровы и овцы. Убитые были перемещенными лицами из Аль-Рвейхи, они жили здесь, на насосной станции".

В последнее время участились смертоносные авианалёты российских сил в этой части страны, в основном контролируемой джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам". В регионе проживают около трёх миллионов человек.

Интервенция Москвы, которая поддерживает Дамаск, продолжается с 2015 года

В результате восстания против режима Башара Асада, переросшего в масштабную войну с участием других стран, которая продолжается уже 12 лет, погибли сотни тысяч людей, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.