EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Жертвы российских авиаударов по северо-западу Сирии

Девочка стоит среди обломков на месте российского авиаудара по водонасосной станции, провинция Идлиб, Сирия, 23 августа 2023 года.
Девочка стоит среди обломков на месте российского авиаудара по водонасосной станции, провинция Идлиб, Сирия, 23 августа 2023 года. Авторское право ABDULAZIZ KETAZ / AFP
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Россия атаковала водонасосную станцию в сирийской провинции Идлиб, там проживали беженцы.

По меньшей мере два мирных жителя стали жертвами российских авиаударов по заброшенной водонасосной станции недалеко от сирийского города Идлиб на северо-западе страны.

РЕКЛАМА

Погибшие – пожилой человек и 18-летний юноша, ещё пять гражданских лиц, включая детей, получили ранения. 

Атака произошла во вторник вечером, помощь пострадавшим оказывали добровольцы из группы "Белые каски".

Вот что говорит Ахмад аль-Хусейн, житель деревни Айн-Шиб : "Под завалами находились люди, коровы и овцы. Убитые были перемещенными лицами из Аль-Рвейхи, они жили здесь, на насосной станции".

В последнее время участились смертоносные авианалёты российских сил в этой части страны, в основном контролируемой джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам". В регионе проживают около трёх миллионов человек.

Интервенция Москвы, которая поддерживает Дамаск, продолжается с 2015 года

В результате восстания против режима Башара Асада, переросшего в масштабную войну с участием других стран, которая продолжается уже 12 лет, погибли сотни тысяч людей, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ВВС России нанесли удар по базе группировки джихадистов в Сирии

4 миллиона сирийцев останутся без гумпомощи ООН

ВВС США обвиняют ВКС России в провокации против американских дронов в Сирии

Россия Сирия Авиаудар