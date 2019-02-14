Америку просят поторопиться с выводом войск из Сирии

Соединенные Штаты должны как можно скорее вывести свои войска из Сирии. Соответствующее заявление прозвучало на тройственном саммите России, Турции и Ирана, который прошел в четверг в Сочи. Также стороны договорились о дальнейших шагах для стабилизации ситуации в Идлибе - единственной из зон деэскалации, где сохраняется присутствие террористических группировок.

Участники саммита сошлись во мнении, что объявленный вывод войск США из Сирии принесет пользу. "Реализация таких решений стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства", - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что вывод американских войск был одним из обещаний Дональда Трампа. "Президент США достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике", - заметил российский лидер. - Но внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит. На сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории (Сирии) нет".

Такую же точку зрения еще в начале переговоров озвучил президент Ирана Хасан Роухани, подчеркнув, что "присутствие иностранных сил, в том числе американских, которые там присутствуют без разрешения правительства Сирии, должно как можно скорее быть окончено". Он выразил сожаление в связи с тем, что американцы "до сих пор поддерживают и используют в своих интересах" базирующихся в Сирии и Ираке террористов.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своих коллег на следующий трехсторонний саммит в его страну. "Я предлагаю провести следующий, пятый по счету, саммит по Сирии в Турции", - заявил он.

Американский контингент прибыл в Сирию в 2014 году, без согласия официального Дамаска. В конце минувшего года президент Дональд Трамп объявил, что военнослужащие - всего около 2 тысяч человек - будут выведены. В Пентагоне заявляют, что для этого потребуется около 4 месяцев.