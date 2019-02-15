Бегущие из Венесуэлы

Каждый день около 25 000 венесуэльцев пересекают границу между Колумбией и Венесуэлой. Большинство из них возвращаются домой с покупками - самым необходимым, чего они не могут купить у себя в стране. Но также ежедневно около 3 тысяч человек не возвращаются - как Анис Ривера. Она и ее дети устали от жизни полной насилия, постоянных проблем и плохого медицинского обслуживания.

"Все очень сложно, необходимо многое. Вся моя семья здесь. Я была последней, кто оставался в Венесуэле, но больше не могу там жить. Мои дети болеют. Я должна мигрировать. Больно уезжать, но я надеюсь, что Венесуэла скоро изменится", - надеется эта молодая женщина.

Хосе и его друзья хотят мигрировать в Эквадор, но у них нет денег на автобусные билеты. Они намерены пешком преодолеть 1500 километров, которые отделяют их от места назначения.

"Мы пойдем пешком. Будем бороться, спать в коробках, путешествовать автостопом. Мы доберемся туда любым способом", - говорит этот парень.

Молодые люди покидают родину с тяжестью на душе.

Хосе Мартинез, мигрант: "Нам нелегко. Здесь остаются наши семьи, наши матери и отцы, наши бабушки и дедушки. Но все равно мы должны идти вперед, бороться изо всех сил, чтобы нормально жить. Чтобы у нас была возможность иметь то, что на самом деле мы должны были иметь здесь - свой дом. Мы хотим иметь возможность отправлять деньги в Венесуэлу, чтобы наши родные могли нормально питаться".

Неподалеку от границы тысячи людей собрались возле столовой. Большинство тех, кто питается там, не мигранты. Это венесуэльцы, пересекающие границу в поисках пищи. Организаторы и работающие в этой столовой волонтеры не сомневаются, что в Венесуэле действительно существует гуманитарный кризис.

"Посмотрите, что здесь происходит. Каждый день около 5000 венесуэльских братьев приходят сюда, чтобы поесть, - говорит этот священник. - Если там нет кризиса, тогда зачем им сюда приезжать? Факты говорят сами за себя".

По данным ООН, более 2 миллионов венесуэльцев покинули свою страну с 2015 года.

Эктор Эстепа, Euronews: "Это мост Тиендитас - граница между Колумбией и Венесуэлой. Он пока закрыт. Правительство Николаса Мадуро разместило два контейнера и автоцистерну, блокируя венесуэльскую сторону границы. Мадуро не разрешает ввоз в Венесуэлу гуманитарных грузов, отправленных странами, которые признают Хуана Гуайдо временным президентом этой страны. Мадуро считает, что эти поставки могут облегчить военную интервенцию в Венесуэлу. Эктор Эстепа, из Кукуты, для Euronews".