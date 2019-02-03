Интронизация митрополита ПЦУ

В воскресенье в киевском Софийском соборе состоялась торжественная литургия по случаю возведения в сан предстоятеля Православный церкви Украины митрополита Епифания. На церемонии присутствовали украинский президент Петр Порошенко, представители правительства, иностранные делегации. Церковное сообщество было представлено примерно 60 епископами, в том числе - иерархами Константинопольского патриархата.

В декабре прошлого года в Киеве при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании новой церкви.

Петр Порошенко, президент Украины: "Интронизация предстоятеля православной церкви Украины символизирует то, что Божиим промыслом этот большой вопрос государственного становления решен. Еще раз подчеркну, что недавно зарегистрированная Православная церковь Украины, в соответствии с конституцией Украины, есть и будет независимой от государства".

Нынешнее руководство Украины активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Каноническая УПЦ, как и Русская православная церковь, считают новую структуру раскольнической.