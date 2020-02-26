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Иордания

"Амманский формат" для церкви

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 Андрей Позняков
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"Амманский формат" для церкви
Авторское право
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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В столице Иордании состоялось совещание глав четырёх поместных православных церквей: Русской, Иерусалимской, Сербской, а также церкви Чешских земель и Словакии. В ходе встречи обсуждались основные разногласия между иерархами.

Одной из центральных тем стала ситуация вокруг созданной в 2018 г. Православной церкви Украины. Московский патриархат не признаёт её автокефалию и канонический статус, подтверждённые константинопольским патриархом Варфоломеем. Со времени создания ПЦУ формально её признали главы ещё двух церквей — Элладской и Александрийской. Участники совещания в Аммане настаивают, что вопросы автокефалии должны решаться «при общеправославном согласии».

Ещё одной темой стало положение Сербской православной церкви в Черногории. Участники совещания в Аммане призвали власти Подгорицу уважать имущественные права СПЦ, которая может потерять значительную часть собственности по новому закону о религиозных объединениях. Реформа предусматривает национализацию всех религиозных объектов, которые признаны частью культурного наследия, принадлежали государству до 1918 г. и не перешли должным образом в собственность какой-либо религиозной общины.

Главы четырёх из 15 поместных церквей, признанных Константинопольских патриархатом, договорились до конца года провести ещё одно совещание в Аммане и пригласили константинопольского патриарха Варфоломея «с присущим ему первенством чести» присоединиться к диалогу.

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