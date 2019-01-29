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Опубликован индекс восприятия коррупции этого года

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 Елена Караева 
Опубликован индекс восприятия коррупции этого года
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Коррупция процветает "там, где демократические основы слабы", считают составители индекса восприятия коррупции - это НПО Тransparency International.

Эксперты организации выводят этот показатель из оценок аналитиками и предпринимателями по стобалльной шкале. Чемпионкой индекса этого года стала Дания, за ней следуют Новая Зеландия и Финляндия .

У Германии- 11-е место, а у России - 138-е. На последних местах - Южный Судан, Сирия и Сомали. Оценивалась ситуация в 180 странах.

Вот как это прокомментировал директор Transparency International ЕС Карл Долан: "Хотелось бы надеется, что Европа на деле последовательно воплощает европейские ценности и следует демократическим нормам, которые, собственно и есть фундамент ЕС. Это союз ценностей. А мы видим, что имеется регресс, мы видим, что происходит с гражданским обществом Венгрии, как на него наступает власть, мы видим, что происходит в этой стране с независимой юстицией, мы видим, какие процессы идут в Польше, и нас не может не тревожить существующие тенденции на Мальте и в Румынии".

Впервые за последние 8 лет в первую двадцатку некоррумпированных стран не попали США, в а целом за последние годы 20 государств значительно улучшили свои позиции, это Аргентина, Сенегал, Гайана и Кот-д'Ивуар, а ухудшилась ситуация, помимо уже упомянутых Мальты и Венгрии, в Австралии и в Чили.


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