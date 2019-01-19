Срочная новость

Срочная новость

мир

"Желтые жилеты" против насилия

 Комментарии
 Мария Горковская 
"Желтые жилеты" против насилия
Размер текста Aa Aa

"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы. По данным МВД, на эспланаде Дома Инвалидов в Париже в субботу собрались около 7 тысяч французов. К митингам по всей стране присоединились около 27 тыс. человек. Это на пять тысяч меньше, чем в прошлые выходные.

Требования протестующих все те же. Главное из них - отставка президента Эммануэля Макрона.

"Я ничего не жду от властей. Самое малое, что они давно должны были сделать, - прислушаться к нам, прекратить насилие в отношении манифестантов, перестать разделять страну. У властей другие задачи", - заявил участник движения Домнинк Лоранс.

На этот раз многие манифестанты держали в руках плакаты в память о демонстрантах, которые погибли в ходе протестов. Митинги не раз заканчивались столкновениями с полицией. Правоохранители зачастую пускали в ход слезоточивый газ и резиновые пули. В результате, страдали не только сами демонстранты, но и представители прессы. В субботу на парижской площади Бастилии митинг против насилия во время освещения манифестаций провели и журналисты.

"Вот уже более двух месяцев, как в ходе массовых протестов "желтых жилетов" репортеры становятся жертвами нападений, в их адрес поступают угрозы смерти и изнасилования. Это неприемлемо. Мы живем в демократическом государстве, мы заявляем о свободном доступе к информации во Франции", - отмечает журналист Франсуа Питрель.

Ранее более семи тысяч человек подписались под онлайн петицией в поддержку сотрудников СМИ. Среди них - корреспонденты центральных французских телеканалов, газет и радиостанций.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".