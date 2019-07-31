ПравосудиерадиСтива: французскую полицию обвиняют в непредумышленном убийстве

Спустя больше месяца тело молодого человека, пропавшего на Фестивале музыки во французском Нанте, было найдено. Дело Стива Майи Канико вызвало резонанс в обществе, в соцсетях был объявлен клич с хештэгом #OuEstSteve (#гдеСтив) и #JusticepourSteve (#ПравосудиерадиСтива) в надежде найти молодого человека живым и обвинениями в случившемся властей, в частности, в адрес французской полиции.

24-летний Стив Майа Канико пропал во время концерта техномузыки в Нанте на западе Франции в рамках общенационального Праздника музыки, который по традиции проходит 21 июня. Но обстоятельства его пропажи вызвали волну негодования. Присутствующие на концерте зрители уверяли, что ранним утром 22 июня полиция попыталась силой разогнать публику.

Шквал гнева вызвали примененные силами правопорядка методы. По словам очевидцев, их действия были схожи с противостоянием с «желтыми жилетами» этой зимой, а именно применение слезоточивого газа. Концерт проходил на набережной Луары, и люди в панике прыгали в воду. В последний раз Канико видели после этого инцидента.

Если полицейских обвиняют в применении чрезмерной силы, то местные власти упрекают в плохой организации концерта — набережная не была огорожена.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во вторник заявил, что по результатам полицейского отчета, связь между действиями правоохранителей и пропажей Стива Канико не была найдена. Глава правительства отметил, что в отчете говорится о применении слезоточивого газа в ответ на закидывание полиции камнями. Филлип отметил, что будет проведена дополнительная проверка обстоятельств трагедии. В то же время семья молодого человека подала гражданский иск, в рамках которого действия полицейских могут расценить как приведшие к непредумышленному убийству.

Во вторник, после идентификации найденного в нескольких сотнях метров от набережной тела, смерть Стива Канико была официально подтверждена.