Лион: с камнями на полицейских

"Подобного проявления насилия мы не потерпим", - так прокомментировал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер нападение участников акции "жёлтых жилетов" на полицейскую машину в городе Лионе. Видеозапись, сделанная стражами порядка в субботу, свидетельствует о том, что их машину, зажатую в пробке, забрасывали камнями.

За рулём была молодая девушка, поступившая на работу в полицию всего 2 месяца назад. Она едва сдерживает рыдания, пытаясь пробраться через заторы и нападающих на машины агрессивно настроенных манифестантов - некоторые из них пытались запрыгнуть на капот автомобиля. Девушку поддерживает находящийся рядом коллега, подсказывая, как именно ей действовать.

"Завтра эти люди будут принимать в полицейском участке жалобу женщины, подвергшейся нападению или придут на помощь владельцу ограбленного магазина. Защищать нас - их ежедневная работа. Наша задача - пресекать любое проявление насилия", - написал в своём "Твиттере" Кристоф Кастанер.

В ходе акции "жёлтых жилетов» в субботу были задержаны 23 человека.