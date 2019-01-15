20-летие евро под звуки саксофона

Под звуки саксофона отметили европарламентарии 20-летие европейской валюты. На мероприятии, которое прошло в рамках пленарного заседания, собрались в том числе бывший глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, его преемник Марио Драги, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европарламента Антонио Таяни.

Официально юбилей евро отмечается 1 января. В этот день в 1999 году 11 стран Европы запустили единую валюты. Позже на евро перешли еще восемь государств. Сначала эта валюта использовалась только для безналичного расчета, а через три года в обращении появились купюры и монеты, которые пришли на смену маркам, франкам, лирам и т. д.