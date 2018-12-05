Возобновление грузоперевозок в Азовском море

Движение судов через керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск накануне возобновилось. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, объем перевалки грузов вернулся к показателю за аналогичный период прошлого года.

Ситуацию комментирует глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс "В результате эскалации движение было полностью остановлено примерно на неделю. Ситуация изменилась и суда начали движение по каналу. Обычно порт Бердянска ежедневно обслуживает четыре-пять судов, Мариуполь — более десяти. Мы надеемся вернуться к этому показателю".

Райвис Вецкаганс говорит о необходимости долгосрочного решения: "Мы стараемся быть эффективными и уверенными в будущем, инфраструктура бизнеса в порту — долгосрочный проект. И мы должны работать с уверенностью, чтобы портами пользовались инвесторы и перевозчики".

Дэймон Эмблинг, Euronews: "А как вы думаете, поможет ли отправка кораблей НАТО, как того хочет президент Порошенко?"

Райвис Вецкаганс: "Думаю, что только международное сообщество сможет урегулировать политические проблемы в регионе".

Из Киева передает корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг: "Текущая напряженность сказывается не только на портах, но и украинской экономике в целом. Инвесторы также будут следить за президентскими выборами, которые состоятся в марте, чтобы понять, какими могут быть последствия политических изменений".

Финансовый аналитик Сергей Фурса из украниской инвестиционной компании Dragon Capital полагает, что политика — не самая серьезная проблема в стране: "Мы сейчас общаемся с иностранными инвесторами, политическая ситуация вызывает у них серьезное беспокойство. Через несколько месяцев пройдут выборы, но, вместе с тем, политическая напряженность, война с Россией — не самая большая проблема для инвестиционного климата на Украине. Потому что главная проблема — неисполнение принципов верховенства закона".

Между тем военное положение действует в десяти областях Украины. Ответственность за инцидент в Керченском проливе стороны возлагают друг на друга. 24 украинских моряка арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ и находятся в московском следственном изоляторе "Лефортово".