ВСУ пытаются разрезать оборону России на юге

Украинские силы, которые ведут контрнаступление сразу на нескольких направлениях, пытаются разрезать оборону России на юге и сделали к этому важный шаг, взяв село Урожайное

Украинские войска ведут контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

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Эти три направления - Бахмут, Мелитополь и Бердянск. Давайте рассмотрим их подробнее.

Минобороны Украины сообщило об освобождении села Урожайное Донецкой области.

Урожайное, расположенное чуть более чем в 90 км от Азовского моря, население которого до войны составляло около 1000 человек, входит в группу деревень, которые украинские силы пытались отвоевать в последние недели.

Его повторный захват указывает на то, что Украина продвигается вперед в наступлении на юг в сторону Азовского моря, которое направлено на то, чтобы разрезать российские оккупационные силы наполовину.

Украинский полковник Петр Черник заявил, что украинское контрнаступление медленно продвигается на юге Украины, потому что украинские силы должны преодолеть трехэшелонированную линию обороны России: первую линию минных полей шириной в несколько километров; вторую линию с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава; и третью линию тыловых позиций, предназначенную для хранения ресурсов.

Возвращение Урожайного откроет Украине путь к селу Старомлыновка, расположенному в нескольких километрах к югу, которое, по словам военных аналитиков, служит опорным пунктом России в этом районе.