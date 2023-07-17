Крымский мост был подорван в рамках спецоперации СБУ и ВМС Украины - СМИ

Украина не заявляет о своей причастности к повреждению Крымского моста. Анонимные источники в СБУ сообщают о спецоперации с использованием дронов.

Крымский мост был подорван в рамках совместной операции ВМС Украины и СБУ. Об этом со ссылкой на своих источники в силовых структурах сообщают «РБК-Украина» и «Украинская правда». Согласно этим данным, в атаке были задействованы надводные дроны.

Официально в Киеве причастность украинских сил к происшествию на мосту не подтверждают. Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя ситуацию, привёл слова руководителя ведомства Кирилла Буданова: «Крымский мост – конструкция там излишняя». По словам Юсова, из-за подрыва моста могут возникнуть проблемы с логистикой у российских войск.

В командовании Сил обороны Юга Украины выдвинули предположение о том, что это могла быть провокация России, приуроченная к последнему дню действия «зернового соглашения». Договор пока продлён не был.

В ночь на понедельник на Крымском мосту обрушилась одна из секций. Очевидцы сообщают о взрывах. По официальным данным, погибли два человека – семейная пара находилась с ребёнком в автомобиле, который разбился при разрушении конструкций. 14-летняя девочка, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, выжила и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В результате повреждения моста остановлено автомобильное движение через Керченский пролив. Российские власти заявляют, что железнодорожная линия и опоры конструкции не повреждены. В российской администрации Крыма уверяют, что грузовое обеспечение полуострова не прервано. При этом туристов призвали не покидать дома отдыха и гостиницы, а желающих добраться до региона рекомендовали ехать по занятым Россией территориям на юго-востоке Украины, в том числе через Мариуполь и Мелитополь.