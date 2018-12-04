Керченский пролив открыт?

Грузовые перевозки из украинских портов на Азовском море возобновились. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, обвинявший ранее Москву в блокировке Керченского пролива, теперь заявил, что он снова открыт "благодаря суровому международному давлению".

Москва настаивает на том, что не блокировала судоходство через пролив, а возможные нарушения "были связаны с плохой погодой".

Противостояние между соседними странами обострилось после ноябрьского инцидента, когда российская сторона обстреляла и захватила три украинских военных корабля и более 20 моряков.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с их родственниками и пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену". Он сказал, что Киев рассматривает возможность введения новых санкций против российских портов, судов и частных лиц, причастных к инциденту.

Украина подала жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Москва со своей стороны обвиняет Киев в провокации с целью ввести в стране военное положение. Украинских моряков в России обвиняют в незаконном пересечении границы. Украина это отрицает.