Россия-Куба: обойти конкурентов

Крупнейший проект в истории двусторонних отношений — более миллиарда евро — реализуют Россия и Куба: Москва поможет Гаване на 15% нарастить энергетические мощности. Об этом объявлено в кубинской столице, на форуме «Россия-Латинская Америка». Среди прочего, речь идёт о модернизации тепловых электростанций с максимальным использованием российского оборудования и технологий.