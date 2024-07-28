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Три корабля Балтийского флота России пришвартовались на Кубе, цель визита неизвестна

Рыбак сматывает удочку на фоне патрульного катера "Неустрашимый", который прибыл с "рабочим визитом" в Гавану, 27 июля 2024 года.
Рыбак сматывает удочку на фоне патрульного катера "Неустрашимый", который прибыл с "рабочим визитом" в Гавану, 27 июля 2024 года. Авторское право Ramon Espinosa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ramon Espinosa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Российские военные корабли совершают второй визит на Кубу за это лето. В июне в порт Гаваны заходила ударная группа Северного флота.

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Три корабля Балтийского флота ВМФ России прибыли в кубинские воды. Это второй такой морской поход за последние несколько месяцев, отражающий углубление связей между Москвой и Гаваной.

Военно-морская группа, состоящая из учебного корабля "Смольный", патрульного фрегата "Неустрашимый" и танкера-заправщика "Ельня", как ожидается, пробудет в порту Гаваны до 30 июля.

В середине июня в рамках военных учений Кубу посетила другая эскадра российских военных кораблей, включая мощную атомную подводную лодку.

Американские официальные лица внимательно следили за этими учениями и заявили, что группа из четырех кораблей не представляет никакой угрозы. В то время эксперты описывали карибское турне военных кораблей как символическую демонстрацию силы в ответ на продолжающуюся поддержку Украины со стороны США и Запада.

Представители оборонного ведомства Кубы объявили о последнем заходе в порт в начале этой недели, назвав прибытие российских кораблей "исторической практикой" и демонстрацией "дружбы и сотрудничества".

Однако ни Гавана, ни Москва не уточнили цели нынешнего визита.

Прибытие группы вызвало оживление среди широкой общественности: в субботу кубинцы прогуливались по портовой набережной, чтобы получше рассмотреть военные корабли. Власти заявили, что в воскресенье и понедельник желающие будут допущены на борт судна "Смольный".

"Это дружеские отношения. Связь между Россией и кубинцами, - говорит 29-летняя кубинка Майделис Перес. - Я приехала юда на прогулку с семьей".

Женщина позирует для фото на фоне российского учебного судна "Смольный" в Гаване
Женщина позирует для фото на фоне российского учебного судна "Смольный" в ГаванеRamon Espinosa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Хотя Куба не является ключевым игроком в российской внешней политике, эксперты говорят, что Россия считает ее стратегически важной.

Гавана и Москва, находящиеся под жесткими экономическими санкциями США, в последние годы укрепили свои политические и экономические связи, особенно в связи с тем, что Россия стремится усилить дипломатическую поддержку своей войны в Украине, а Куба ищет любую экономическую помощь, которую может получить.

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