Правозащитницы высказались о Болсонару

Что ожидает в будущем новоизбранного президента Бразилии Жаира Болсонару? Каковы будут отношения его страны с Европейским союзом? Как отреагирует на избрание ультраправого кандидата гражданское общество? С такими вопросами журналисты Евроньюс обратились к правозащитницам.

«Надо полагать, что на экономическом уровне в отношениях ЕС и Бразилии не будет особых изменений, ведь Болсонару обещал очень быстро восстановить экономический рост, – отметила Фанни Вридаг, сотрудница Брюссельского свободного университета. – Поэтому по вопросу соглашения о свободной торговле не должно быть никаких трений. Но если будут нарушаться права человека и начнутся проблемы из-за репрессивной политики, то Евросоюз может ввести санкции».

Пламенные речи Болсонару против прав человека, прав женщин или прав ЛГБТ привлекли к нему сторонников во всём мире, и особенно в Бразилии и Латинской Америке. Участники прошедшего в Париже «Всемирного саммита Защитников прав человека» выражали беспокойство.

«Надеюсь, он не сдержит всех своих обещаний, – высказалась Аниэль Франко, правозащитница из Бразилии, – ведь когда он публично заявляет, что он против чернокожих женщин, бедных людей, гомосексуалов или о намерении вернуть в школу военную подготовку, мне кажется, что мы возвращаемся в шестьдесят четвёртый год, и начинается диктатура».

Некоторые участники были настроены совсем пессимистично, в частности, Клаудиа Самаиоа, правозащитница из Гватемалы: «Если крупнейшая страна Латинской Америки с самой мощной в Латинской Америке экономикой сползает в фашизм, то слабое сопротивление фашизму, которое остаётся ещё в других частях Южной Америки, потерпит поражение».