Трагедия, сплотившая Керчь

Трагедия, разыгравшаяся в политехническом колледже Керчи, сплотила жителей города. Пострадавших в больницы доставляли не только кареты скорой помощи, но также такси и маршрутки. Простые керчане помогали спасателям разбирать завалы. Сейчас жители города выстраиваются в очереди перед пунктами сдачи крови. Помощь пострадавшим и родным погибших оказывают психологи.

"Мы находим слова утешения, мы оказываем профессиональную помощь вместе с медицинскими работниками. Очень тяжело общаться с детьми, которые уже в таком раннем возрасте потеряли своих сверстников", - говорит психолог по имени Татьяна.

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Одного из погибших похоронят уже в четверг, но с большинством жертв родные и близкие смогут проститься в пятницу.

"Мы здесь потеряли наших детей, мы здесь потеряли наших близких. Наш весь город, наша вся страна скорбит об этом. Я считаю, что чужих детей не бывает. И каждая мать, каждый человек поймет и примет это как свое горе", - уверена местная жительница Елена Савелова.

Власти Крыма пообещали материально помочь пострадавшим и родственникам жертв. Семья каждого погибшего должна получить по миллиону рублей, раненые - по 500 тысяч.

Галина Полонская, Euronews: "Дорога к колледжу перекрыта. Всю ночь здесь велись следственные действия. На подступах образовался стихийный мемориал. Сюда несут игрушки, цветы и школьные тетради как символ скорби о тех, чья жизнь оборвалась в обычный учебный день".