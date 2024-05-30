Россия нанесла массированный удар по Украине

By Euronews

Российские силы в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Украине. Представители аннексированного Крыма сообщили о ночной атаке на Керчь.

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В ночь на 30 мая армия РФ нанесла удары крылатыми ракетами и беспилотниками по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, российские военные выпустили 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области. По предварительным данным, в результате удара по Харькову пострадали семь человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Также украинскую территорию атаковали 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда оккупированного Крыма. Сбить удалось семь ракет и все дроны, заявили Воздушные силы ВСУ.

Украинские СМИ утверждают, что в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины в оккупированном Крыму морскими дронами были поражены два российских катера.

Российское оборонное ведомство заявило, что в течение ночи над акваторией Азовского моря было сбито восемь американских ракет ATACMS, а над Черным морем вблизи побережья аннексированного Крыма - восемь беспилотников и два безэкипажных катера. Минобороны РФ также утверждает, что утром 30 мая средствами ПВО было сбито пять дронов над территорией Краснодарского края. В Новороссийске объявляли о воздушной угрозе.

Представители аннексированного Крыма заявили о ночной атаке на Керчь, объявив, что от обломков сбитых ракет пострадали два парома, автомобильный и железнодорожный. При этом уточняется, что жертв среди моряков и гражданских нет. Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил со ссылкой на местного жителя, что в Керчи произошло шесть взрывов. Во время атаки движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на час.