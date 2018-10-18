Выпускники колледжа: "Для Керчи это неизмеримое горе"

Euronews связался в соцсетях с выпускниками и студентами Политехнического колледжа Керчи, попросив сказать несколько слов о жертвах трагедии, произошедшей там в среду.

Марина Милевская, выпускница 2006 года:

Я Политех закончила в 2006 году, погибли мои учителя. Что сказать – хорошие были люди! Любимец был учитель информатики, Александр Владимирович Моисеенко, к нему на пары шли как на праздник. Добрый был, очень светлый человек. Царство небесное! Я глубоко тронута этим жутким событием, просто в голове не укладывается. Плачу, очень больно, жаль детей, скорблю!!! Сил родным и близким.

Анастасия Василенко, выпускница 2017 года:

Я знала преподавателей, которые погибли... Мы со всеми окончившими этот колледж скорбим. А вообще это ужасная трагедия для нашего маленького и тихого города.

Это были преподаватели, которые отдавались на все сто своей работе. Конечно, иногда случались небольшие конфликты между студентами и преподавателями, но это никогда бы не послужило причиной мести. Нам всем очень тяжело. Наш город и наш колледж потерял настоящих профессионалов своего дела.

Даниил Гладкий, учащийся:

Эти учителя ничего не вели у меня, но я знаю, что их уважали как выпускники, так и первокурсники. Я лично знал Флоренского Никиту, он был жизнерадостным человеком, мог в любой момент помочь. Чегерест Дарья была моей хорошей подругой. Всегда ходила с улыбкой, никогда грусти на её лице не видел.

Каролина Рождественская, выпускница 2013 года:

Я знала Моисенко Александра, хороший был человек, преподавал у меня информатику. Хороший, добрый и отзывчивый, всегда помогал, никогда не отказывал. И Бакланову Анастасию знала, тоже очень хорошая, добрая и весёлая девушка была. Такое горе, что их не стало.

Тамара Вышковская, выпускница 2013 года:

Добрый день, я училась там, знаю всех погибших преподавателей. Погибшая девочка Болдина Ксения моя родственница. Несколько человек хороших знакомых среди пострадавших. Я отучилась 4 года в колледже, это были весёлые студенческие годы, преподаватели были все хорошие, во всём помогали и поддерживали.

Для Керчи это неизмеримое горе, второй день в груди огромный ком боли, никогда и подумать не могла, что такой ужас коснётся нас! Город маленький, все друг друга знают, и от этого, наверное, вдвойне страшней и больней. Не знаю, что ещё сказать, всех жалко! И молодых, и пожилых, и детей!